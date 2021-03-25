Известная украинская певица Ольга Цибульская показала себя и рассказала о проблеме
Как пишет Politeka.net, певица не стесняется себя показать и постоянно откровенничает с фанатами. Девушка активно ведет социальные сети, где публикует часто провокационные образы.
Этот раз не стал исключением. Оля поделилась парой снимков, на которых сидит без одежды и белья, только намотав полотенце на голову. На одном кадре Цибульская с открытыми глазами, а на втором - закрытыми.
"Напиши мне комментарий, если у тебя тоже так бывает. Буду вспоминать тебя в эти моменты
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Ани Лорак после примирения с бывшим мужем-изменщиком неожиданно вернулась в Киев: "Много нового…"
Ловелас Винник нашел себе на Голосі країни новую "молодую волчицу": "Все, Олегу пипец от Балана"
Коснется даже людей без метеозависимости: весной магнитные бури ударят с новой силой, названы даты
Сколько зарабатывает, где живет и на чем ездит Комаров из "Мир наизнанку": все о главном путешественнике страны
Супервумен вздулась
Пятница в четверг
Порвалась между супер мама, супер жена, леди босс и муза для гения. Растянулась между "классная подружка", "приятная коллега" и "классная компания для кофе".
Ус - та - ла.
Может это только ПМС (или «просто мало спишь»). Или наконец живые эмоции берут верх над стандартами. Сегодня мне по кайфу быть просто кошкой в ванной, а не натягивать на себя обязанности.
Я девочка. Мне можно все", - рассказала Оля.
Фанаты сразу начали комментировать публикацию:
"Со всеми бывает, мы женщины много на себя берем", "Боже, как понимаю", "Как поет NK "Девочки, такие девочки", нам все можно, отдохнуть тоже", "Важно разрешать себе просто ничего не делать. И пусть весь мир подождет".
Напомним, Цибульская в неприличном наряде страстно прижалась к серьезному Дзидзьо в образе мачо
А еще Politeka писала, что Цибульская в эффектном мини распахнула халатик и приковала взгляд DZIDZIO к своим дарам
Также Politeka сообщала, что полностью раздетая Оля Цибульская, крутившая роман с победителем "Танців з зірками", влипла в скандал