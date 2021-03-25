Известная украинская певица Ольга Цибульская показала себя и рассказала о проблеме

Как пишет Politeka.net, певица не стесняется себя показать и постоянно откровенничает с фанатами. Девушка активно ведет социальные сети, где публикует часто провокационные образы.

Этот раз не стал исключением. Оля поделилась парой снимков, на которых сидит без одежды и белья, только намотав полотенце на голову. На одном кадре Цибульская с открытыми глазами, а на втором - закрытыми.

"Напиши мне комментарий, если у тебя тоже так бывает. Буду вспоминать тебя в эти моменты

Супервумен вздулась

Пятница в четверг

Порвалась между супер мама, супер жена, леди босс и муза для гения. Растянулась между "классная подружка", "приятная коллега" и "классная компания для кофе".

Ус - та - ла.

Может это только ПМС (или «просто мало спишь»). Или наконец живые эмоции берут верх над стандартами. Сегодня мне по кайфу быть просто кошкой в ванной, а не натягивать на себя обязанности.

Я девочка. Мне можно все", - рассказала Оля.

Фанаты сразу начали комментировать публикацию:

"Со всеми бывает, мы женщины много на себя берем", "Боже, как понимаю", "Как поет NK "Девочки, такие девочки", нам все можно, отдохнуть тоже", "Важно разрешать себе просто ничего не делать. И пусть весь мир подождет".

Напомним, Цибульская в неприличном наряде страстно прижалась к серьезному Дзидзьо в образе мачо

А еще Politeka писала, что Цибульская в эффектном мини распахнула халатик и приковала взгляд DZIDZIO к своим дарам

Также Politeka сообщала, что полностью раздетая Оля Цибульская, крутившая роман с победителем "Танців з зірками", влипла в скандал



