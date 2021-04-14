На шоу "Липсинк батл" произошло неожиданная встреча двух популярных артистов

Программа готовится к суперфиналу, в конце которого осталось всего несколько звезд, передает Politeka.net. Участники шоу стараются показать украинских и зарубежных исполнителей, как можно ближе к оригиналу.

Так, на одну сцену в прошлом выпуске вышли два украинских артиста, Арам Арзуманян и Дмитрий Танкович. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Оба примерили на себя образы популярных певцов первый - "превратился" в Святослава Вакарчука, а второй - в Верку Сердючку.

Арам и Дмитрий по-дружески поприветствовали друг друга, и даже обнялись, что очень удивило ведущего шоу, Потапа, который не сдержал эмоций от увиденного.

"Вот такого в жизни не увидишь - Вакарчук с Веркой Сердючкой обнимаются. Я такого себе не представляю", - заявил рэпер.

"На этом шоу возможно все", - ответил Танкович.

"А ты когда-то видел, как обнимались Верка Сердючка и Святослав Вакарчук? 😁 А на #липсинкбатл возможно все!

Не пропусти грандиозный суперфинал #шоузирковихпародий, где тебя ждет много сюрпризов!", - написали авторы поста.

Публикация собрала более 2000 просмотров.

Напомним, в супрефинал шоу вышли ведущая Леся Никитюк, звезды "Квартал 95" Елена Кравец и Юрий Ткач, певцы MONATIK и Владимир Дантес, а также актриса Дарья Петрожицкая.

Пользователи сети пока гадают, кто же победит, называя разные имена.

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