На шоу "Липсинк батл" произошло неожиданная встреча двух популярных артистов
Программа готовится к суперфиналу, в конце которого осталось всего несколько звезд, передает Politeka.net. Участники шоу стараются показать украинских и зарубежных исполнителей, как можно ближе к оригиналу.
Так, на одну сцену в прошлом выпуске вышли два украинских артиста, Арам Арзуманян и Дмитрий Танкович. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Оба примерили на себя образы популярных певцов первый - "превратился" в Святослава Вакарчука, а второй - в Верку Сердючку.
Арам и Дмитрий по-дружески поприветствовали друг друга, и даже обнялись, что очень удивило ведущего шоу, Потапа, который не сдержал эмоций от увиденного.
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"Вот такого в жизни не увидишь - Вакарчук с Веркой Сердючкой обнимаются. Я такого себе не представляю", - заявил рэпер.
"На этом шоу возможно все", - ответил Танкович.
"А ты когда-то видел, как обнимались Верка Сердючка и Святослав Вакарчук? 😁 А на #липсинкбатл возможно все!
Не пропусти грандиозный суперфинал #шоузирковихпародий, где тебя ждет много сюрпризов!", - написали авторы поста.
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Напомним, в супрефинал шоу вышли ведущая Леся Никитюк, звезды "Квартал 95" Елена Кравец и Юрий Ткач, певцы MONATIK и Владимир Дантес, а также актриса Дарья Петрожицкая.
Пользователи сети пока гадают, кто же победит, называя разные имена.
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