Андрей Данилко тряхнул стариной, устроив небывалое зрелище на сцене шоу "Маска"

Как передает Politeka.net, в Сети горячо обсуждают видео, опубликованное на YouTube-канале проекта. На кадрах показали выступление Данилко в его несменном амплуа - Верки Сердючки (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Артист появился на сцене в своем привычном образе - блестящем костюме, отливающем серебром, и звездой на голове. Рядом с ним отжигала его коллега Инна Белоконь, которая игрет маму Верки. Вместе они исполнили новый хит «DISCO KICKS». При этом Сердючка изменила свой голос, как это делали все участники "Маски".

Звездные детективы попросили Верку и ее маму снять костюмы и показать свои настоящие лица, а потом якобы удивились, увидев Данилко с Белоконь.

"Первый раз мы тут... Конечно, очень тяжело... Но как смешно разговаривать этим голосом, в микрофон", - поделился своим впечатлениями Андрей Михайлович и добавил важное известие. - Именно в этом, 21-м году, в маске Верке Сердючке исполняется 30 лет. Ужас!".

На этой радостной ноте не сдержавшие эмоций Данилко с Белоконь слились в страстном поцелуе. Андрей успел в шутку задрать актрисе платье, но был резко остановлен.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Сердючка дала жару. С таким хитом надо на Евровидение!"

"Как говорила когда-то Сердючка «Мама я сново хит написала» 😂"

"Кумир моего детства❤️❤️ Помню, лет десять назад мы с мамой флексили под его «Всё будет хорошо» и «Горiлку»… 🥺 Андрей Михайлович, спасибо, что Вы есть!"

"Боже, спасибо тебе за Данилко! Данилко, спасибо тебе за Верку Сердючку! Обожаю! Это чистый кайф!"

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