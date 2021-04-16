Звездный детектив Оля Полякова вместе с Дзидзьо и артистом Андреем Данилко повеселилась на съемках шоу
Не так давно стало известно, кто же скрывался под последней маской «Солнца». Личность победительницы была скрыта до самого конца. В то же время не только на официальной страничке шоу «Маска» в Инстаграм стали публиковать самые интересные отрывки из проекта, но и на фан-аккаунтах.
Один из них впечатлил зрителей, которые уже успели не раз посмеяться с совместных перепалок Данилко и Поляковой. В этот раз артист попытался утихомирить громко поющую Олю Полякову и Дзидзьо, но ничего не вышло, так как звезды начали кричать еще громче и даже пританцовывать.
«Андрюша, сиди и молчи», - сам себе сказал Данилко, махнув рукой.
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«В течение первого сезона наши детективы стали настоящими друзьями. Кстати, вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной?», - раньше писали на странице шоу «Маска», затрагивая тему общения артистов.
Также недавно на странице проекта в Instagram опубликовали забавный короткий ролик, в котором звездный детектив Оля Полякова неожиданно начала делать массаж своему коллеге Андрею Данилко.
В ролике видно, что сначала почти все звездные судьи сидят за столом, как вдруг Полякова срывается со своего места, подходит к Данилко и начинает усердно массировать его плечи. Тут же к ней присоединяется Дзидзьо, который стоял рядом, а потом еще и Каменских подошла и тоже начала делать массаж. В стороне остался только Олег Винник.
Напомним, Андрей Данилко с Надеждой Мейхер утерли нос Оле Поляковой на шоу "Маска": "Давай 500 гривен!".
Как сообщала Politeka, Настя Каменских раскусила брутального Сома на шоу "Маска" и не смогла держать себя в руках: "Единственное, что выдало...".
Также Politeka писала, звездный детектив Андрей Данилко сразу же разгадал, кто Луна на шоу "Маска", и поставил на место Олю Полякову: "Михайлович, браво!".