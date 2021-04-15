Украинский исполнитель и музыкант, Андрей Данилко, которого все знают по образу Верки Сердючки, показал своего зарубежного "двойника"

Андрей Данилко стал набирать популярность еще в 90-тые годы прошлого века, передает Politeka.net. В те годы артист больше работал в разговорном жанре.

Взлет карьеры пришелся именно тогда, когда Данилко примерил образ проводницы Верки Сердючки. Артист стал выступать по разным городам, позже у него появилась собственная программа «СВ-шоу».

Берет, "искрящейся" жакет, голубая рубашка, мини-юбка, "подпрыгнувшая" под большую грудь, колготки, босоножки и яркое боа - именно такой запомнилась Верка Сердючка тогда.

Данилко в Инстаграм вспомнил былые времена, сравнив свой старый образ - с новым от британского певца Гарри Стайлса, который на церемонию "Грэмми-2021" надел зеленое боа.

"Верка СЕРДЮЧКА, SV-Шоу, 1998, шоу Грэмми Гарри Стайлс 2021", - написал автор.

За четыре часа публикация собрала более 9000 лайков и много комментариев.

"Все тырят 😡", "Вера-мы так по тебе скучаем!😍", "Слева-неповторимый оригинал, справа - жалкая пародия", "Верочка - молодец, такой тренд задала, что продержался столько лет:аж 23 года!", "Вера - икона стиля 🤩", "Наша проводница самая крутая в мире ❤️❤️❤️🔥🔥🔥👍👍👍", "Ты была в тренде когда ещё никто не знал слово тренд", "Ох, плагиатчик", "ВЕРА НАВСЕГДА!😍 все последователи , лишь реплика...", "Браво!! 👏🏼👏🏼👏🏼 Сразу видно, кто истинный законодатель моды!".

Напомним, каким Данилко был на пике популярности, в Сети оказалось редкое видео из-за кулис: "Неповторимый, красивый...".

Как сообщала Politeka, вечный холостяк Данилко огорошил публичным признанием в любви на шоу "Маска", видео: "Я очень…".

Также Politeka писала, что Данилко на шоу "Маска" публично поставил скандалистку-должницу Полякову на место, видео: "Закончится карантин…".