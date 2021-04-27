Украинский исполнитель и музыкант, Андрей Данилко, которого все знают по образу Верки Сердючки, показал, как известный артист "копирует" его образ

Украинский певец Андрей Данилко, известный под сценическим образом Верки Сердючки, решил вновь позабавить сеть «похожими» фото. Дело в том, что артист увидел в нарядах британского певца Гарри Стайлза «плагиат» на свой стиль.

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм Данилко опубликовал две фотографии, на которых сравнил наряды Стайлса со своими сценическими образами. На первом фото сам Данилко позирует в подобии балетного платья с белым фатином, в то время как иностранного певца запечатлели в похожей верхней одежде – розовой балетной пачке и таких же белых колготках.

Помимо этого, украинец обратил внимание на сходство в целом. Впрочем, это уже не первая шутка от Данилко: «Не, ну Гарри!-2 @harrystyles ;)», - в очередной раз подметил певец.

Поклонники были покорены юмором звезды:

«Ой, да Вас и Ваш талант никто не затмит; Круче Вас все равно никого больше не будет!; «Вера, он нарывается; Очередная жалкая пародия на вас! Знайте вы звезда, лучик света для нас всех👏; Срочно треба дует!; Изысканный оригинал и жалкая пародия; Есть всему предел 🤪; Получается чтобы понять что с Гарри будет через несколько лет - это просто нужно посмотреть на Данилко сейчас)); Сердючка вдохновляет 🤩; Почему Вера не на Оскаре?».

Отметим, взлет карьеры Данилко пришелся именно тогда, когда Данилко примерил образ проводницы Верки Сердючки. Артист стал выступать по разным городам, позже у него появилась собственная программа «СВ-шоу».

Берет, "искрящейся" жакет, голубая рубашка, мини-юбка, "подпрыгнувшая" под большую грудь, колготки, босоножки и яркое боа - именно такой запомнилась Верка Сердючка тогда.

Данилко в Инстаграм вспомнил былые времена, сравнив свой старый образ - с новым от британского певца Гарри Стайлса, который на церемонию "Грэмми-2021" надел зеленое боа.

Напомним, каким Данилко был на пике популярности, в Сети оказалось редкое видео из-за кулис: "Неповторимый, красивый...".

Как сообщала Politeka, вечный холостяк Данилко огорошил публичным признанием в любви на шоу "Маска", видео: "Я очень…".

Также Politeka писала, что Данилко на шоу "Маска" публично поставил скандалистку-должницу Полякову на место, видео: "Закончится карантин…".