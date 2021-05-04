Артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, поразил выходкой на публике
В Сети появились кадры приключений Сердючки и ее мамы (в исполнении актрисы Инны Белоконь) в Барселоне, где они принимали участие в качестве ведущих в юбилейном выпуска трэвел-программы "Орел и решка", передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, прогуливаяясь по живописным испанским улочкам, Верка и ее мама забрели в сувенирную лавку. Белоконь позаботилась о подарочках зрителям, прикупив необычную шляпку и кружку.
Данилко не оценил ее "прикид", отчитав прямо посреди улицы.
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"Та нет, я в таком виде с вами не пойду, правда. Мама, ты взрослый человек! Какая шляпа?, - возмущенно заявила Сердючка, - Меня люди узнают, они будут... (смеяться, - ред.).
"Чего ты так психуешь, объясни мне, пожалуйста, - поинтересовалась мама и побежала вслед за Веркой, поспешившей прочь из лавки. - Мы ж не приедем с пустыми руками? Нам надо чем-то удивить зрителей... Мало того, что я сейчас купила шапку, я купила еще и кружку!"
Ранее мы рассказывали, что во время съемок "Орла и решки" Данилко и его напарницу поселили в средневековом замке Санта-Флорентина, где в своем время снимали несколько эпизодов популярного сериала "Игра престолов".
Не желая селиться в обычный отель, Верка рассуждала: "Должно быть что-то неординарное… Например, такой сюжет: жила маленькая девочка, маленькая звездочка в Полтаве, в пристройке. И вот она, добившись успеха, в юбилейный год культовой программы поселилась в замке!". Примечательно, говоря о "девочке из Полтавы", Данилко имел в виду себя и свою бедную жизнь до славы.
Напомним, Андрей Данилко попал под горячую руку Поляковой прямо на сцене: "И мне перепало"
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