Украинская певица Оля Полякова разошлась не на шутку на шоу "Маска"

Известная артистка не на шутку разозлилась, да так, что досталось ее коллеге Андрею Данилко (Верка Сердючка), пишет Politeka.net. Соответствующие кадры были обнародованы в Инстаграм-группе. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Стоит отметить, что Оля Полякова и Андрей Данилко снимались вместе на шоу "Маска". Благодаря интересному формату, программа завоевала большую популярность в Украине. Звездными детективами шоу, кроме указанных певцов, стали Настя Каменских, Олег Винник и DZIDZIO.

Первый сезон проекта закончен, и зрителям уже сообщили о съемке новых выпусков, но в сети до сих пора обсуждается все, что происходило в старых эфирах.

Так, на видео в официальной группе программы показали один из ярких моментов, когда Полякова, разозлившись, сломала карандаш и кинула его об стол, а осколки разлетелись. Одна из частей карандаша отлетела и ударилась об лицо Данилко.

"Вопросы для внимательных зрителей шоу МАСКА.

Что сказал Андрей Данилко, когда Оля Полякова разломала пополам карандаш?", - написали авторы поста.

За пять часов пост собрал более 5000 просмотров и много комментариев.

"Оля с Циклопчиком разговаривала, и тогда она карандаш сломала, Данилко сказал: "Еще и мне перепало", Остапчук в то же время произнес: "Пошла по стопам одного из президентов" 😀😊", "Данилко: И мне перепало. ОСТАПЧУК : Пошла по стопам одного из президентов", - написали пользователи сети.

Напомним, что лягушонок на шоу «Маска» раскрыл свое имя, получив неожиданный подарок от DZIDZIO: «Было понятно сразу…»

Как сообщала Politeka, Остапчук взбесил украинцев, появившись на сцене шоу "Маска" без одежды: "Это уже слишком, не позорьтесь"

Также Politeka писала, что задолжавшая Полякова ошарашила ответом, когда вернет деньги Данилко: "Знаешь что..."