Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, порадовал публику своими успехами в новом проекте

Речь об участии Данилко с актрисой Инной Белоконь (мамой Сердючки) в юбилейном выпуске трэвел-программы "Орел и Решка". Как известно, съемки велись в Барселоне, Испания. В Сети появились подробности.

А так как эпатажная Сердючка привыкла изумлять публику, то и место жительства захотела не простое, а помпезное.

Не желая селиться в обычный отель Верка рассуждала: "Должно быть что-то неординарное… Например, такой сюжет: жила маленькая девочка, маленькая звездочка в Полтаве, в пристройке. И вот она, добившись успеха, в юбилейный год культовой программы поселилась в замке!"

Примечательно, говоря о "девочке из Полтавы", Данилко имел в виду себя и свою бедную жизнь до славы.

Несколько лет назад, когда Андрей Михайлович собирался распрощаться с образом Сердючки и уйти на покой (чего, к счастью, так и не случилось) говорил: "Под прощальным туром подразумеваются большие гастроли - некое «спасибо» тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать".

Продюсеры "Орла и Решки" пошли Сердючке и ее маме навстречу и сняли для них роскошный замок Санта-Флорентина в Канет-де-Мар (Каталония). Этот замок был построен в ХI столетии посреди густого леса, и поражает своей архитектурой.

Удивительно, но именно этот замок засветился в популярном сериале "Игра престолов" - в шестой серии шестого сезона. По сюжету, здесь находился Рогов Холм, дом семьи Тарли.

Пользователи с жаром обсудили увиденное. Многие сравнили хоромы, в которых поселили Сердючку и ее маму, с замком Максима Галкина и Аллы Пугачевой, мол, даже роскошнее.

"Замок как раз для Верки. Она прям родилась для замка. Звезда везде проходит. Потолки высокие"

"Вы украсили этот замок! Звезда всегда органично смотрится💥💥💥 Андрюша - респект! Скучаем по вам очень очень💕🌺"

"Как в сказке...❤️"

"Какое атмосферное фото!!! 🔥"

"Красотища! Обожаю Вас, Андрей!!!"

"О Боги!!!Что за БаГини выглядывают своих принцев!!! 😂👏"

"Капец! От только в замке не снималась!"

Напомним, Андрей Данилко попал под горячую руку Поляковой прямо на сцене: "И мне перепало"

Также Politeka писала, Верка Сердючка осадила известного певца, "разборки" набирают оборот: "Жалкая пародия на вас"