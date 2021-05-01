Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, порадовал публику своими успехами в новом проекте
Речь об участии Данилко с актрисой Инной Белоконь (мамой Сердючки) в юбилейном выпуске трэвел-программы "Орел и Решка". Как известно, съемки велись в Барселоне, Испания. В Сети появились подробности.
А так как эпатажная Сердючка привыкла изумлять публику, то и место жительства захотела не простое, а помпезное.
Не желая селиться в обычный отель Верка рассуждала: "Должно быть что-то неординарное… Например, такой сюжет: жила маленькая девочка, маленькая звездочка в Полтаве, в пристройке. И вот она, добившись успеха, в юбилейный год культовой программы поселилась в замке!"
Примечательно, говоря о "девочке из Полтавы", Данилко имел в виду себя и свою бедную жизнь до славы.
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Несколько лет назад, когда Андрей Михайлович собирался распрощаться с образом Сердючки и уйти на покой (чего, к счастью, так и не случилось) говорил: "Под прощальным туром подразумеваются большие гастроли - некое «спасибо» тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать".
Продюсеры "Орла и Решки" пошли Сердючке и ее маме навстречу и сняли для них роскошный замок Санта-Флорентина в Канет-де-Мар (Каталония). Этот замок был построен в ХI столетии посреди густого леса, и поражает своей архитектурой.
Удивительно, но именно этот замок засветился в популярном сериале "Игра престолов" - в шестой серии шестого сезона. По сюжету, здесь находился Рогов Холм, дом семьи Тарли.
Пользователи с жаром обсудили увиденное. Многие сравнили хоромы, в которых поселили Сердючку и ее маму, с замком Максима Галкина и Аллы Пугачевой, мол, даже роскошнее.
"Замок как раз для Верки. Она прям родилась для замка. Звезда везде проходит. Потолки высокие"
"Вы украсили этот замок! Звезда всегда органично смотрится💥💥💥 Андрюша - респект! Скучаем по вам очень очень💕🌺"
"Как в сказке...❤️"
"Какое атмосферное фото!!! 🔥"
"Красотища! Обожаю Вас, Андрей!!!"
"О Боги!!!Что за БаГини выглядывают своих принцев!!! 😂👏"
"Капец! От только в замке не снималась!"
Напомним, Андрей Данилко попал под горячую руку Поляковой прямо на сцене: "И мне перепало"
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