Популярный украинский артист, известный певец Андрей Данилко в образе Верки Сердючки покорил Барселону

Не так давно тревел-шоу объявило о необычном завершении юбилейного сезона. Так, 1десять лет назад «Орел и решка» отправились в путешествие в Барселону. В финале сезона проекта Верка Сердючка ее мама и Вера Брежнева также приехали в Барселону (чтобы посмотреть выпуск, доскролльте страницу до конца).

Причем все даже не поместилось в один выпуск, было сделано два выпуска для фанатов. Популярность оказалась так высока, что поклонники буквально завалили комментариями оба видео.

Вера Брежнева показала секретные места Барселоны и дала несколько примечательных лайфхаков для туристов. А вот Андрей Данилко получил золотую карту и покорил рассказами о дорогих замках и даже успел посетить нудистский пляж.

Фанаты были настолько впечатлены выпусками, что даже попросили сделать еще один, или даже целый сезон:

«Кто как и я смотрит этот выпуск только из за Сердючки?😂; Кто смотрит только ради Верки и ее мамы?); Сердючка сама могла целый сезон затащить не напрягаясь; Данилко - актерище!!! Настоящий артист!!!; Как тонко вставлены факты о Барселоне в возмущения Сердючки; Сердючка молодчага, вечно всем недовольная баба, которая требует большего и лучшего. Мой кумир. Давно ее не было нигде; Вы возродили передачу своим присутствиеммм! Сердючка - это лучшее, что было за 10 лет!!! Богиня!!! Нужно было 3 выпуска делать😊».

Напомним, мы также писали, что ранее сама продюсер шоу рассказала:

Продюсер шоу отметила, что тогда беспокойств было предостаточно: еда, закрытые места из-за карантина, плотный график, костюмы тяжелые, грим… Но все получили большое удовольствие.

«У нас была единственная проблема — мы постоянно смеялись. Камеры тряслись, потому что операторы тоже смеялись. Это невозможно было выдержать! Андрей — человек-праздник, он производит юмор просто на ходу. Съемки в Барселоне да еще и с Сердючкой — это очень знаковая для меня история. И я счастлива, что все удалось!», - отметила продюсер также.

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