Зоряний детектив Оля Полякова здивувала всіх несподіваним вчинком на шоу "Маска"

Як повідомляє Politeka.net, грандіозне шоу "Маска" на телеканалі "Україна" кілька місяців розбурхувало глядачів неймовірними інтригами, реакціями зіркових детективів і дивовижними перетвореннями зірок. Однак, перший сезон підійшов до кінця, що викликало шквал емоцій не тільки у глядачів, а й у журі. Так, Оля Полякова сильно зворушилася і навіть голосно розридалася через те, що шоу закінчилося. Правда, тут же стало відомо, що скоро буде і другий сезон.

На сторінці шоу в соцмережі Instagram опублікували кумедний короткий ролик, в якому зірковий детектив Оля Полякова буквально ридає, а колеги намагаються її заспокоїти. У ролику видно, що Дзідзьо вирішив трохи пожартувати і сказав: "Плач, плач, моя кохана!". Правда це ще більше розохотило Олю, і вона почала ридати ще голосніше. Потім Дзідзьо вже захвилювався і почав просити Андрія Данилка, який був поруч, щоб він її заспокоїв. "Михайлович, заспокой її, будь ласка! Заспокой її, заспокой!",- почав просити Дзідзьо. У цей момент Данилко підхопив Полякову і стиснув в обіймах, поки вона продовжувала плакати.

У підписі до відео говориться: "Є для вас 2 Новини! 1. Фантастичний сезон гіпершоу МАСКА закінчився минулої суботи. 2. Вже скоро ми здивуємо вас другим сезоном улюбленого шоу. Дивіться виступи героїв і веселі моменти шоу на YouTube-каналі "Маска. Україна". Користувачі тут же почали обговорювати нове відео з ефіру, відзначаючи, що розуміють Олю і також чекають другого сезону шоу.

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