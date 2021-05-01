Здесь бы каждый не удержался

Певец Дмитрий Монатик поделился кадрами просмотра нового выпуска шоу "Орел и решка"

Как передает Politeka.net, забавное видео артист опубликовал на своей страничке в Instagram.

Как известно, Верка Сердючка вместе с мамой стали ведущими юбилейного выпуска шоу о путешествиях «Орел и решка». Им досталась золотая карта, поэтому они отдыхали на роскошной яхте.

Вместе с ними передачу вела певица Вера Брежнева.

Юбилейный выпуск шоу, который собрал уже более миллиона просмотров, не оставил без внимания и Дмитрий.

На опубликованных кадрах певец показал момент, на котором Верка Сердючка вместе с мамой исполнили зажигательный танец.



Монатик просто заливался от смеха, просматривав видео.

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