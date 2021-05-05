Украинский исполнитель и музыкант Андрей Данилко, который прославился благодаря образу Верки Сердючки, потроллил маму на съемках известного шоу

Как сообщает Politeka.net, Сердючка вместе с легендарной мамой стали ведущими юбилейного выпуска «Орел и решка». Звезды отправились исследовать Барселону, где их ждало множество приключений. На одной из фан-страничек в сети опубликовали забавный эпизод из шоу.

Судя по видео, мама отправилась плавать с акулой, а Верка в это время наблюдала за ней через стекло.

«Переживаете за маму?», - спросил кто-то из сопровождающих.

«Нет, я за акулу переживаю. Я очень люблю животных, а мама так «надихалась» в дьюти фри, что я до сих пор думаю, что у акулы будет шок. Ну она старая, ну кто ее съест», - отметила Верка.

В комментариях звездному дуэту оставили массу отзывов.

«Крутое шоу получилось», «Красава», «Люблю люблю Верочку», «Смеюсь в голос», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Андрей Данилко после выхода программы тепло отозвался о Вере Брежневой, которая была соведущей шоу. Вере достался бюджетный отдых, а Верке - дорогой.

«Наши объятия летят к самой милой и красивой на свете соведущей - @ververa!», - написал артист на своей странице.

Напомним, что редкие фото юного Андрея Данилко до болезни появились в Сети: "Жаль его, конечно, но...".

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко в образе Сердючки, психанув, отчитал маму посреди улицы: "В таком виде...".

Также Politeka писала, что Верка Сердючка с мамой довели Монатика до истерики, певец вне себя от смеха: зажигательные кадры.