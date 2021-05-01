Співак Дмитро Монатік поділився кадрами перегляду нового випуску шоу "Орел і решка"
Як передає Politeka.net, кумедне відео артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, Вєрка Сердючка разом з мамою стали ведучими ювілейного випуску шоу про подорожі «Орел і решка». Їм дісталася золота карта, тому вони відпочивали на розкішній яхті.
Разом з ними передачу вела співачка Віра Брежнєва.
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Ювілейний випуск шоу, який зібрав вже більше мільйона переглядів, не залишив без уваги і Дмитро.
На опублікованих кадрах співак показав момент, на якому Вєрка Сердючка разом з мамою виконали запальний танець.
Монатік просто заливався від сміху, переглядавши відео.
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