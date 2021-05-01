Тут би кожен не втримався

Співак Дмитро Монатік поділився кадрами перегляду нового випуску шоу "Орел і решка"

Як передає Politeka.net, кумедне відео артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, Вєрка Сердючка разом з мамою стали ведучими ювілейного випуску шоу про подорожі «Орел і решка». Їм дісталася золота карта, тому вони відпочивали на розкішній яхті.

Разом з ними передачу вела співачка Віра Брежнєва.

Ювілейний випуск шоу, який зібрав вже більше мільйона переглядів, не залишив без уваги і Дмитро.

На опублікованих кадрах співак показав момент, на якому Вєрка Сердючка разом з мамою виконали запальний танець.



Монатік просто заливався від сміху, переглядавши відео.

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