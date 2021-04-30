Друг Андрія Данилка, продюсер "Ласкавого мая" Андрій Разін прокоментував звістки про хворобу артиста

Нещодавно стало відомо про те, що у Данилка проблеми зі сном. Про це повідомив його продюсер Юрій Нікітін. Безсоння стало наслідком затяжної депресії у артиста, від якої він лікувався за кордоном.

На думку Разіна, проблеми зі здоров'ям у Данилка виникли через цькування, яке почалося після його виступу на "Євробаченні" в 2007 році з піснею "Лаша Тумбай", яку багато хто інтерпретував як Russia Goodbay. Андрій Михайлович, як відомо, став персоною нон-грата в Росії.

До цього ще додалися насичене гастрольне життя і небувала слава, що звалилася на Данилка після другого місця на "Євробаченні".

"Не було жодного артиста, якого можна було б порівняти з Сердючкою. Це тури по 40, 50, 100 концертів... У Нью-Йорку 8 концертів тільки на одному майданчику за один приїзд. Ви уявляєте? Я не знаю, хто ще працює так. Напевно - ніхто", - зазначав в інтерв'ю "РБК-Україна" Нікітін.

Як передає Politeka.net, друг Данилко Разін опублікував кілька яскравих фото з особистого архіву, показавши Данилка до "Євробачення" і хвороби. На деяких знімках артист постав у гостях у рідної бабусі продюсера, нині вже покійної, Валентини Гостєвої. Поруч з ним також позувала його беззмінна партнерка, актриса Інна Білоконь, яка грає маму Вєрки Сердючки.

Користувачі відгукнулися в коментарях під постом Разіна:

"Шкода його, звичайно, але сам зробив цей вибір, його здається навіть попереджали про наслідки. Не всім дано витримати, вистояти в цьому жорсткому, жорстокому світі шоубізу, вам теж, Андрію, багато випало на вашу долю, але ви молодець, вмієте протистояти, сильні духом, дай Бог вам здоров'я і терпіння 🙏"

"Дуже шкода, що політика іноді втручається у творчий процес. Удачі йому і нових творчих успіхів.👍♥️🙏"

Нагадаємо, стан здоров'я улюбленця публіки Андрія Данилка викликав паніку: "бідний Андрій Михайлович...".

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