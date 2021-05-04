Артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, вразив витівкою на публіці

У Мережі з'явилися кадри пригод Сердючки та її мами (гу виконанні актриси Інни Білоконь) в Барселоні, де вони брали участь в якості ведучих у ювілейному випуску тревел-програми "Орел і решка", передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, прогулюючись по мальовничих іспанських вуличках, Вєрка та її мама забрели до сувенірної крамниці. Білоконь подбала про подаруночки для глядачів, прикупивши незвичайний капелюшок і кухоль.

Данилко не оцінив її "прикид", відчитавши прямо посеред вулиці.

"Та ні, я в такому вигляді з вами не піду, правда. Мама, ти доросла людина! Який капелюх?, - обурено заявила Сердючка, - Мене люди впізнають, вони будуть... (сміятися, - ред.).

"Чого ти так психуєш, поясни мені, будь ласка, - поцікавилася мама і побігла слідом за Вєркою, що поспішила геть з лавки. - Ми ж не приїдемо з порожніми руками? Нам треба чимось здивувати глядачів... Мало того, що я зараз купила шапку, я купила ще й кухоль!"

Раніше ми розповідали, що під час зйомок "Орла і решки" Данилко та його напарницю поселили в середньовічному замку Санта-Флорентіна, де в свій час знімали кілька епізодів популярного серіалу "Гра престолів".

Не бажаючи селитися в звичайний готель, Вєрка міркувала: "Має бути щось неординарне... наприклад, такий сюжет: жила маленька дівчинка, маленька зірочка в Полтаві, в прибудові. І ось вона, домігшись успіху, в ювілейний рік культової програми оселилася в замку!". Примітно, говорячи про "дівчинку з Полтави", Данилко мав на увазі себе і своє бідне життя до слави.

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