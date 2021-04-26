Известный украинский артист Андрей Данилко отжег на закрытой вечеринке

Соответствующие кадры на своей странице в Инстаграм показал ведущий Владимир Остапчук, сообщает Politeka.net.

На опубликованных кадрах видно, что Данилко в образе Верки Серрючки исполняет свою известную песню «Дольче Габбана». При этом «мама» Сердючки Инна Белоконь отплясывает под сценой рядом с мужчиной в костюме Наполеона.

По словам Остапчука, в этой стори «прекрасно все».

«Было круто. Вера, мама, Наполеон», - добавил он.

Отметим, кадры появились на фото слухов о болезни Данилко, которые облетели Сеть.

Не так давно продюсер известного певца Юрий Никитин в программе «Зірковий шлях» рассказал о серьезных проблемах Данилко со здоровьем.

Он напомнил, что много лет назад артист страдал от депрессии. По словам продюсера, Андрей все еще страдает от серьезных проблем со здоровьем. Он также заявил, что певец обратился за помощью к врачам не только из Украины, но и из других стран.

Эти слова Никитина вызвали большой резонанс в СМИ и среди поклонников Данилко.

В ситуацию даже пришлось вменшаться менеджменту Данлико.

«Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное – норм. Менеджмент Андрея Данилко», - появилось сообщение на его странице в инстраграм.

Напомним, состояние здоровья любимца публики Андрея Данилко вызвало панику: "Бедный Андрей Михайлович...".

Как сообщала Politeka, продюсер Сердючки впервые рассказал, кто виноват в болезни Данилко и когда прощальный тур: "Перекрыли все"