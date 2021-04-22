Продюсер Юрий Никитин рассказал, что подкосило здоровье Андрея Данилко, и увидят ли украинцы еще Верку Сердючку

Как сообщает Politeka.net , продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин рассказал, что после участия в "Евровидении 2007" и скандала с российскими СМИ, артист Андрей Данилко сильно подорвал здоровье. Он был нервно истощен и не хотел больше радовать людей. Однако, прощаться с Сердючкой еще рано, и сейчас наступил тот момент, когда продюсер и его звезда обрабатывают новые идеи. Об этом Никитин рассказал программе "ЖВЛ".

По его словам, после второго места на "Евровидении", когда Сердючка буквально взорвала конкурс своим выступлением, она стала самой гастролируемой артисткой в странах СНГ, а также за границей. Бывало так, что Данилко давал восемь концертов за один приезд, например, в Нью-Йорк. Такая активная деятельность, а еще скандал с Россией, по словам продюсера, сильно повлияли на физическое и эмоциональное здоровье артиста.

"Песня называлась — Лаша Тумбай! Это было первое заказное такое политическое мероприятие с участием артиста — это было со мной! Тогда мне перекрыли все, я даже не мог ничего сказать!" — признался сам Андрей Данилко.

"На самом деле, напряжение было просто колоссальное. Он мало спал, он очень сильно нервничал. У него было нервное истощение. Очень сложная ситуация была", — отметил Никитин. А также добавил, что Данилко в то время сильно уставал физически, давая много концертов. После того, артисту пришлось лечиться, и он даже хотел завершить деятельность Верки Сердючки, отправившись в прощальный тур.

Однако, последние концерты этого прощального тура так и не состоялись и скорее всего их не будет. Ведь сейчас Юрий Никитин говорит, что украинцы еще увидят Верку Сердючку. "Артист находится в таком тонусе, что, боюсь, прощального тура не будет. Данилко в последнее время не говорит о том, что пора прощаться с Сердючкой, а наоборот – предлагает идеи", - подытожил продюсер.

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