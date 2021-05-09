Украинская актриса Инна Белоконь, известная многим по роли матери Верки Сердючки, показала свою взрослую дочь

53-летняя артистка, которая прославилась благодаря своему сотрудничеству с Андреем Данилко, не особо публичная личность. Время от времени она радует поклонников обновлениями в своем Инстаграм, однако делает это очень редко.

На этот раз актриса поделилась публикацией по случаю Дня матери, который отмечают во второе воскресенье мая. Так, в Инстаграм Белоконь перепостила поздравление от своей взрослой дочери Яны. Девушка решила поделиться забавным фото со своей мамой.

На снимке Яна трогательно чмокает маму в губы, а та отвечает на поцелуй, удивленно вытаращив глаза. При этом, Инна одета в стильный белый костюм, а ее дочь-блондинка – в красный.

«Мамочка», - подписала фото Яна, добавив к этому слову сердечко.

Можно предположить, что девушка сильно любит свою мать, не стесняясь показывать свои чувства.

Ранее ведущий Владимир Остапчук показал, как Данилко веселился на закрытой вечеринке.

На опубликованных кадрах видно, что Данилко в образе Верки Серрючки исполняет свою известную песню «Дольче Габбана». При этом «мама» Сердючки Инна Белоконь отплясывает под сценой рядом с мужчиной в костюме Наполеона.

По словам Остапчука, в этой стори было «прекрасно все».

Напомним, Андрей Данилко в образе Сердючки, психанув, отчитал маму посреди улицы: "В таком виде...".

Как сообщала Politeka, Сердючка устроила переполох в Турции, жена Кошевого все засняла: "Что так к ней мужики ходят...".

Также Politeka писала, что "тяжелобольной" Данилко отжег по полной на вечеринке для избранных, кадры уже в Сети: "Вера, мама, Наполеон".