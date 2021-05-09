Украинская актриса Инна Белоконь, известная многим по роли матери Верки Сердючки, показала свою взрослую дочь
53-летняя артистка, которая прославилась благодаря своему сотрудничеству с Андреем Данилко, не особо публичная личность. Время от времени она радует поклонников обновлениями в своем Инстаграм, однако делает это очень редко.
На этот раз актриса поделилась публикацией по случаю Дня матери, который отмечают во второе воскресенье мая. Так, в Инстаграм Белоконь перепостила поздравление от своей взрослой дочери Яны. Девушка решила поделиться забавным фото со своей мамой.
На снимке Яна трогательно чмокает маму в губы, а та отвечает на поцелуй, удивленно вытаращив глаза. При этом, Инна одета в стильный белый костюм, а ее дочь-блондинка – в красный.
«Мамочка», - подписала фото Яна, добавив к этому слову сердечко.
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Можно предположить, что девушка сильно любит свою мать, не стесняясь показывать свои чувства.
Ранее ведущий Владимир Остапчук показал, как Данилко веселился на закрытой вечеринке.
На опубликованных кадрах видно, что Данилко в образе Верки Серрючки исполняет свою известную песню «Дольче Габбана». При этом «мама» Сердючки Инна Белоконь отплясывает под сценой рядом с мужчиной в костюме Наполеона.
По словам Остапчука, в этой стори было «прекрасно все».
Напомним, Андрей Данилко в образе Сердючки, психанув, отчитал маму посреди улицы: "В таком виде...".
Как сообщала Politeka, Сердючка устроила переполох в Турции, жена Кошевого все засняла: "Что так к ней мужики ходят...".
Также Politeka писала, что "тяжелобольной" Данилко отжег по полной на вечеринке для избранных, кадры уже в Сети: "Вера, мама, Наполеон".