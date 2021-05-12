Артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, насмешил выходкой

Как известно, недавно 47-летний певец и его бессменная коллега, актриса Инна Белоконь, играющая маму Сердючки, снялись в юбилейном выпуске программы "Орел и решка". Вместе со съемочной командой забавная парочка побывала в Барселоне. Во время одной из прогулок по городу Данилко-юморист решил прикольнуться над напарницей.

Соответствующие кадры опубликовала одна из фанаток артиста в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, Сердючка с мамой задержались возле переодетого в дракона уличного артиста. Последний замер в неподвижной позе, выставив перед собой сосуд, куда бросать деньги.

"Мама всегда любила драконов... Мама, бросьте монетку сюда, и случится чудо!", - говорит на кадрах Сердючка.

Наивная мама наклонилась, а Верка приказала всем из снимающей группы молчать: "Тссс!".

Как только Белоконь кинула деньги, "дракон" ожил. Женщина с воплем резко отпрянула от него, а Сердючка рассмеялась.

"Ма, я забыла!", - силилась она сделать виноватый голос.

Поклонники разобрали на цитаты очередную выходку комедийной пары, и нашли в забавной сценке отклики со своей реальной жизнью.

"Это я в очередной раз прикалываюсь над мамой 😂", - подписала кадры автор поста.

Ранее мы рассказывали, что в той же Барселоне Сердючка привселюдно отчитала маму за внешний вид. Они остановились возле сувенирной лавки, и пока Верка рассматривала товар, мама уже успела прикупить шляпу и чашку.

"Та нет, я в таком виде с вами не пойду, правда. Мама, ты взрослый человек! Какая шляпа?", - возмутился Данилко.

Напомним, Андрей Данилко, влюбившись, потерял покой и аппетит: "Думал, такое может быть только в 20 лет"

Как сообщала Politeka, Сердючка устроила переполох в Турции, жена Кошевого все засняла: "Что так к ней мужики ходят...".

Также Politeka писала, что "тяжелобольной" Данилко отжег по полной на вечеринке для избранных, кадры уже в Сети: "Вера, мама, Наполеон".