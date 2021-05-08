Артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, удивил исповедью

Ни разу не женатый 47-летний Андрей Михайлович неохотно комментирует свою личную жизнь, но иногда артисту хочется излить душу. Фанаты Данилко вспомнили о его давнем интервью 2018 года, в котором он признался в сильных чувствах. Внезапная влюбленность, нагрянувшая уже в зрелом возрасте, перевернула весь его мир. Ролик с фрагментом этого интервью опубликовали в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

Андрей Михайлович разоткровенничался о том периоде своей жизни.

"Я настолько был этому удивлен, думал не переживу. Я думал, такое может быть только в 20 лет... А такое произошло. Несколько дней я вообще лежал и не мог ни есть... как будто лет 18 по ощущениям", - выдохнул он, подтвердив, что вся эта палитра эмоций связана с любовью. Правда, к кому именно, артист так и не признался.

"Очень сложная ситуация, очень необычная. Но тебе это так было важно и ты подумал: "А может это оно?" И мне так хотелось этим поделиться с людьми!, - вспоминал он, добавив и об обратной стороне медали, - Я приезжаю в Харьков, какой-то концерт... а я в такой депрессии нахожусь. Я реально не мог себя в руки взять".

По словам Данилко, тогда в отеле он спонтанно купил две чашки, привез их домой и поставил на стол. А домработница через некоторое время сложила их одна в одну. Эта мелочь, на которую Андрей Михайлович обратил внимание, совпала с тем, что в его жизни окончилась та "история" с влюбленностью.

"Это когда у меня закончилась история... которая никак по-другому решится не могла. Это так ужасно!", - подытожил Данилко.

Напомним, что редкие фото юного Андрея Данилко до болезни появились в Сети: "Жаль его, конечно, но...".

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко в образе Сердючки, психанув, отчитал маму посреди улицы: "В таком виде...".