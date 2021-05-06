Певица Ирина Билык в настоящее время переживает свой пятый развод

51-летняя звезда, как известно, недавно объявила о расставании с фотографом Асланом Ахмадовым, от которого у нее пятилетний сын Табриз. В Сети их брак назвали "гостевым" (он жил в Москве, а она в Киеве), поэтому, мол, неудивительно, что их союз просуществовал недолго.

Как бы там ни было, Ирина старается не падать духом. Певица стала гостьей ток-шоу с Машей Ефросининой "Мой секрет", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). В процессе ведущая затронула тему подарков, которые Билык презентовала своим возлюбленным и получала в ответ. Ефросинина предложила артистке угадать, какой подарок ее четвертый муж, хореограф Дмитрий Дикусар до сих пор хранит и не расстается с ним даже в постели.

Певица, подумав немного, предположила, что это был крестик. Каково же было ее удивление, когда выяснилось, что она угадала. Дикусар действительно очень дорожит украшением.

"Этот подарок мне больше всего запомнился, потому что прошли года, а я до сих пор это украшение очень люблю. Не знаю, какой смысл Ира вкладывала в этот подарок, но для меня это очень красивая вещь. Это память. Я никогда не откажусь ни от чего, что было в моей жизни. Я все помню и все ценю", - разоткровенничался Дмитрий.

"Вау, та ты что! Как я так угадала!, - отреагировала, в свою очередь, Ирина. - Может, мне кто-то подсказывает с неба? Я вообще даже забыла, что именно так выглядел этот крестик... Это было за границей, возможно, какой-то праздник... день рождения... Главное, я угадала".

Кроме того, Билык взяла с собой в студию шкатулку с важными для нее драгоценностями. Певица показала свою "коллекцию" обручальных колец. А как известно, у нее за плечами пять браков (в том числе и гражданских), а также толпы поклонников, которые дарили украшения, проявляя знаки внимания.

Ирина рассказала особенную историю о своем первом замужестве - с продюсером Юрием Никитиным (1990 - 1998 гг.). Случайным свидетелем предложения руки и сердца стал артист Андрей Данилко.

"Это обручальное кольцо, с которым Юра мне предлагал выйти замуж. Это было в Португалии... Был Данилко рядом с нами и еще он сказал: "Ира, соглашайся". Я плакала, говорила, что, наверно, ничего не выйдет, но кольцо очень красивое... Я, кстати, всех их ношу", - поделилась певица и показала украшение.

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