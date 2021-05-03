Известная украинская певица Ирина Билык дала откровенное интервью, в котором поделилась своей душевной болью
Артистка впервые раскрыла наболевшие для себя темы на шоу «Мой секрет» с Машей Ефросининой, передает Politeka.net. В частности, в программе Ирина Билык рассказала и о своих пластических операциях.
Артистка поделилась, что впервые решилась что-то изменить в своей внешности после рождения первого сына, Глеба Оверчука в 1999 году. Певица вспоминает, что тогда не чувствовала себя красивой.
Плюс ко всему над ней издевались ее коллеги. Последние были уверены, что Билык родила и уже не вернется на сцену, и смеялись над ней в кулуарах: "Я плакала", - вспоминает звезда.
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По словам артистки, у нее с рождения были немного опущенные внешние уголки глаз, из-за чего взгляд казался грустным. Первое, что Билык сделала, это изменила разрез глаз, позже звезда убрала небольшую горбинку на носу, а далее сделала подтяжку лица.
Также певица рассказала, что любит посещать косметологов, у которых бывает два-три раза в неделю, она делает массажи и маски для лица, а иногда "уколы красоты".
"Подколола губки. А что здесь такого? Я целоваться люблю", - поделилась звезда.
Напомним, также в этом интервью певица рассказала, что разводится с продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым, с которым у них общий сын Табриз. Виной всему стала долгая разлука, ведь муж живет в России.
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