Известная украинская певица Ирина Билык дала откровенное интервью, в котором поделилась своей душевной болью

Артистка впервые раскрыла наболевшие для себя темы на шоу «Мой секрет» с Машей Ефросининой, передает Politeka.net. В частности, в программе Ирина Билык рассказала и о своих пластических операциях.

Артистка поделилась, что впервые решилась что-то изменить в своей внешности после рождения первого сына, Глеба Оверчука в 1999 году. Певица вспоминает, что тогда не чувствовала себя красивой.

Плюс ко всему над ней издевались ее коллеги. Последние были уверены, что Билык родила и уже не вернется на сцену, и смеялись над ней в кулуарах: "Я плакала", - вспоминает звезда.

По словам артистки, у нее с рождения были немного опущенные внешние уголки глаз, из-за чего взгляд казался грустным. Первое, что Билык сделала, это изменила разрез глаз, позже звезда убрала небольшую горбинку на носу, а далее сделала подтяжку лица.

Также певица рассказала, что любит посещать косметологов, у которых бывает два-три раза в неделю, она делает массажи и маски для лица, а иногда "уколы красоты".

"Подколола губки. А что здесь такого? Я целоваться люблю", - поделилась звезда.

Напомним, также в этом интервью певица рассказала, что разводится с продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым, с которым у них общий сын Табриз. Виной всему стала долгая разлука, ведь муж живет в России.

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