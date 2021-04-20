Известная украинская певица Ирина Билык не устает интересовать поклонников, размещая новые фото и создавая треки, а также проливая свет на прошлое

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм певица, приобретшая свою популярность в середине 90-х годов, разместила фото рыжеволосой кудрявой девчушки, в которой с трудом можно узнать нынешнюю шоу-диву.

Кудри прикрывают лоб и часть лица певицы, волевой подбородок и взгляд, наполненный твердости и силы духа. Под фотографией интересный факт. Сказано, что Ирина Билык принимала участие в конкурсе "Червона рута" в 1989 году. И это был первый и единственный раз с ее участием, как участником конкурса.

На что певица ответила: "Да, это правда, конкурсы это не мое".

Ирина в последнее время частенько публикует фото своей бурной юности. Звезде есть чем поделиться. Эмоциональная, влюбчивая Ирина успела за свою жизнь пять раз выйти за муж, и является мамой двух прекрасных сыновей.

В этот раз поклонники не смогли откликнуться на фото Ирины, но под другими фотографиями звезды комментарии воспевают красоту, природный магнетизм Ирины, оставляя под фото много чудесных слов:

"Ого! Сильно изменилась!", "Неузнаваема!", "Сладенько, так и хочется лизнуть😊", "🔥🔥🔥🔥", "Моя красавица ❤️", - обычно такие слова оставляют поклонники под фото Ирины.

Напомним, что 51-летняя Ирина Билык в черной коже впечатлила украинцев новым образом: "Примадонна!".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Билык, напялив балахонистый наряд, засветилась в компании молодых ребят: "Мы будем вместе…".

Также Politeka писала, что Ирину Билык после всех манипуляций с внешностью с трудом узнали на сцене: "Что с ее лицом?".