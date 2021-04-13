Певица Ирина Билык заставила публику схватиться за сердце от удивления
Как передает Politeka.net, 51-летняя звезда приняла участие в шоу "Маска", выступив в костюме красного Рака и исказив голос до неузнаваемости (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Сбитые с толку звездные детективы подумали, что в необычной "броне" прячется мужчина.
"Это как? Что вы врете! Вы только что ее заменили!", - кричала Оля Полякова.
Но Ирина подтвердила, что пела только она, и у нее в действительности низкий тембр.
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Если детективов изумили голосовые возможности Билык, то вот публика выпала в осадок от ее внешности. Даже сняв маску, Ирину многие не узнали.
"Я всегда мечтала из красавицы превратиться в чудовище", - заявила Билык, когда детективы похвалили ее образ.
При этом пользователям было не до шуток. Уже давно известно о пристрастии певицы к пластическим операциям. Она никогда не скрывала своей погони за молодостью и красотой.
"Это мое кредо, мой девиз – экспериментировать. Время от времени я пробую что-то новое для себя. Если есть деньги на это, время и желание, то артисты должны себя держать на уровне, потому что без этого ты не можешь работать и выходить на сцену", - заявляла она.
"Неожиданно) только что с ее лицом🙈. Ох и изменения" - "так я не одна смотрю на эту женщину и не могу узнать в ней Ирину Билык, которую почти все детство слушала)"; "скоро будет как майкл джексон😂"; "Думала, Повалий, сначала 😂"; "Она уже на Зверева похожа🤦"; "Ее сейчас и без маски не узнать"; "У Билык лицо уже так натянуто , что и без маски трудно узнать"; "Боже, что с Билык"; "ШОК! У Билык перебор с пластикой. Я думала то поёт мужчина", - отреагировали в Сети.
Напомним, что вездесущая Осадчая показала детей Ирины Билык в честь особенной даты: "Похож на Кузьму, поразительно!"
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