Известная украинская певица Камалия показала своего мужа в компании Ирины Билык по случаю дня рождения своей коллеги по сцене

Как известно, 6 апреля Билык празднует свой день рождения. В этом году ей исполняется 51 год. Камалия не смогла остаться в стороне, и опубликовала в Инстаграм пост, в котором поздравила свою коллегу. Об этом пишет Politeka.net.

Самая богатая певица Украины эмоционально обратилась к имениннице:

«Ирочка дорогая, поздравляем тебя! Будь счастливой-пресчастливой! Ты и есть само вдохновение! Любим тебя! С Днём рождения!».

Судя по всему, поздравление было и от имени мужа Камалии, ведь именно его фото сопроводила пост звезда. На черно-белом снимке миллиардер Мохаммад Захур позирует рядом с Билык. Бизнесмен довольно улыбается, а певица загадочно подносит палец к губам. Фото было сделано давно, ведь на нем Билык еще с короткими волосами.

Поклонники Камалии тут же отреагировали на ее пост.

«Очень красивая фотография, с днём рождения», «Поздравляю», «У Ирочки носик совсем маленький стал», «фотка классная», «Ирочка умница», «С Днём рождения», - пишут люди.

Ранее стало известно, что Мохаммад в тайне от Камалии решил пройти вакцинацию от COVID-19 в Великобритании. Сама же певица ждет, пока до нее дойдет очередь в Украине. До этого вся их семья уже успела переболеть.

Напомним, самая богатая певица Украины пожаловалась на мужа-миллиардера, который сбежал и обманул: "Более того, Захур...".

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины засветила свой золотой дворец и близняшек-наездниц: «В райском саду…».

Также Politeka писала, что Билык вызвала переполох, сделав украинцам подарок в честь своего 51-летия: "Наступил этот день!".