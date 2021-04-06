Известная украинская певица Камалия показала своего мужа в компании Ирины Билык по случаю дня рождения своей коллеги по сцене
Как известно, 6 апреля Билык празднует свой день рождения. В этом году ей исполняется 51 год. Камалия не смогла остаться в стороне, и опубликовала в Инстаграм пост, в котором поздравила свою коллегу. Об этом пишет Politeka.net.
Самая богатая певица Украины эмоционально обратилась к имениннице:
«Ирочка дорогая, поздравляем тебя! Будь счастливой-пресчастливой! Ты и есть само вдохновение! Любим тебя! С Днём рождения!».
Судя по всему, поздравление было и от имени мужа Камалии, ведь именно его фото сопроводила пост звезда. На черно-белом снимке миллиардер Мохаммад Захур позирует рядом с Билык. Бизнесмен довольно улыбается, а певица загадочно подносит палец к губам. Фото было сделано давно, ведь на нем Билык еще с короткими волосами.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Весна окончательно слетит с катушек, снег и морозы ворвутся в Украину: в какие области вернется зима
Мать новорожденной дочери Сенцова вскрыла горькую правду, есть любовница: "Он отказался..."
Дорофеева сверкнула упругими ягодицами, отправив зрителей в «нокаут»: один образ откровеннее другого
Перенесшего инсульт дядю Жору настигло новое несчастье, появились подробности: «Просто в шоке...»
Поклонники Камалии тут же отреагировали на ее пост.
«Очень красивая фотография, с днём рождения», «Поздравляю», «У Ирочки носик совсем маленький стал», «фотка классная», «Ирочка умница», «С Днём рождения», - пишут люди.
Ранее стало известно, что Мохаммад в тайне от Камалии решил пройти вакцинацию от COVID-19 в Великобритании. Сама же певица ждет, пока до нее дойдет очередь в Украине. До этого вся их семья уже успела переболеть.
Напомним, самая богатая певица Украины пожаловалась на мужа-миллиардера, который сбежал и обманул: "Более того, Захур...".
Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины засветила свой золотой дворец и близняшек-наездниц: «В райском саду…».
Также Politeka писала, что Билык вызвала переполох, сделав украинцам подарок в честь своего 51-летия: "Наступил этот день!".