Известная украинская исполнительница Камалия, самая богатая певица страны

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Камалия фото с мужем, детьми и со своей мамой, которая отпраздновала день рождения.

Мохаммад Захур обнимает жену и тещу, которые держат в руках букеты цветов. А на переднем плане на белых игрушечных лошадках сидят дочки-близняшки Арабелла и Мирабелла, словно настоящие наездницы.

Также на фото можно рассмотреть интерьер роскошного особняка супругов, который выполнен в стиле барокко. Роскошное убранство комнаты с позолотой и колоннами создает особенную атмосферу.

Ранее муж Камалии рассказывал, что дизайном дома занималась сама певица.

«Нам здесь очень нравится. В доме хорошая аура. А еще Камалия декор дома сделала сама. Она, наверное, все Дубай выкупила, все оттуда везла», – прокомментировал интерьер дома Мохаммад Захур.

«Ой какие вы все красивые», «Муж в райском саду или девичье царство», - комментируют фото в Сети.

Отметим, Камалию называют самой богатой певицей Украины, ведь она замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Супруги воспитывают двух прекрасный девочек, которые радуют родителей своими талантами в танцевальном и музыкальном жанрах.

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