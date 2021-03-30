Известная украинская певица Камалия рассказала, как воспитывает дочек и как они с мужем пережили коронавирус

Как сообщает Politeka.net, известную украинскую артистку Камалию называют самой богатой певицей Украины, ведь она замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Недавно звезда дала интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь", в котором рассказала, как они с мужем воспитывают детей-близняшек и как пережили коронавирус, который подхватило все семейство.

Так, по словам Камалии они с мужем Мохаммадом довольно тяжело перенесли заражение коронавирусной инфекцией, а после выздоровления еще и летали в Германию на обследования у заграничных врачей. Однако, даже после того, как анализы пришли в норму, певица и ее муж ощущают последствия тяжелого заболевания. По словам Камалии, есть отдышка, а также они чувствуют большую уставаемость организма. Такие симптомы часто наблюдаются у тех, кто переболел коронавирусом.

Также, в интервью Камалия рассказала, что ее дочери-близняшки занимаются танцам, но одна из них больше увлечена музыкой, а вторая хореографией. Причем, как отмечает артистка, одна из ее близняшек мечтает заниматься балетом, а звездная мама не пускает дочь. "Я уже устала ее держать. Она очень хочет. Не хочу, потому что потом это такие боли, уже после 30-ти, это и артриты, и артрозы", - отмечает Камалия.

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