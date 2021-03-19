Известная украинская певица Камалия в сказочном платье вышла в свет со всей своей семьей
Артистка, которую называют самой богатой певицей Украины, поделилась новым постом в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. В публикации Камалия рассказала о посещении премии «Родина року». По случаю такого мероприятия певица вывела в свет всю свою семью: мужа – миллиардера Мохаммада Захура и дочек-близнецов – Мирабеллу и Арабеллу.
На фото можно увидеть, что дочери звезды появились на мероприятии в одинаковых белых платьях с пышными юбками и синими бантами на поясе.
Сама певица также облачилась в белое. Роскошное платье с большим вырезом на груди и асимметричной юбкой так и притягивало к себе взгляды.
«Вчера состоялась прекрасная, душевная премия Родина року. Как же приятно было увидеться с коллегами, друзьями, любимым зрителем! Огромное спасибо организаторам», - подписала снимки звезда.
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Ее подписчики активно комментируют пост.
«Кто пошил это божественное платье?», «Красивая семья», «Камалия вы смотрелись божественно. Выступлением очарована. Здоровья вам и вашей семье», «Какие красивые девчонки, взрослеют не по годам», «Роскошная», «Королева», «Камалия, Вы там были самая красивая!», «Милое семейство», «Камалия всегда самая красивая», - пишут люди.
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