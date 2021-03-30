Известная украинская певица Камалия, самая богатая певица страны, показала свою маму, на которую очень похожа

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Камалия разместила подборку фотографий со своей мамой, и поздравила ее с днем рождения. Камали написала большой пост благодарности маме за ее мудрость, терпение и доброту, пожелав всего наилучшего.

"Дорогая наша мамочка Инна! От всей души и сердца поздравляем тебя с этим солнечным днём в твоей и нашей жизни!, - написала Камалия, - "Пусть Боженька и ангелы хранители всегда покровительствуют тебе и берегут от всех болезней, бед и горестей. Пусть судьба в твоей жизни будет только радостной и счастливой, а слёзы на твоих глазах появляются только от счастья! Пусть исполняются все твои планы и мечты! Будь всегда любима и люби!"

Кроме того, певица пожелала своей мамочке встретить спутника и друга, который был бы ей надежной опорой в жизни.

Камалия пишет, обращаясь к маме: "Ведь ты знаешь, любви все возрасты покорны и любить никогда не поздно! Мы очень благодарны тебе за бесконечную любовь, заботу и поддержку! Ты «мировая» мама, бабушка и тёща!", - подытожила свой пост известная певица.

Камалию называют самой богатой певицей Украины, ведь она замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Супруги воспитывают двух прекрасный девочек, которые радуют родителей своими талантами в танцевальном и музыкальном жанрах.

Поклонники оставили под постом Камалии множество комментариев с поздравлениями мамочке:

"Вiтання🌺🍃🕊️💝🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈", "Вы похожи!😉🌸", "Здоровья мамочке!!! Какие все красивые!😍😍😍😍😍", "С Днём рождения, Вашу мамочку ❤️", "Наша Инуля-человечек с большим и добрым сердцем, а ещё с двумя крыльями за спиной, как Ангел оберегает свою семью и близких, родных ее сердцу людей!", "Вы такая милая семья! Все у вас так по семейному! Умничка все зависит от женщины!", - написали поклонники.

Напомним, что Самая богатая певица Украины борется с последствиями страшной болезни, есть проблемы в семье: "Потом такие боли..."

Как сообщала Politeka, "Это такие боли": самая богатая певица Украины рассказала, что грозит ее дочери, захотевшей стать балериной

Также Politeka писала, что племянница самой богатой певицы Украины поразила внешностью, редкое фото: "Очень похожа на..."