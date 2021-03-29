Известная исполнительница Камалия, которая считается самой богатой певицей в Украине, рассказала о своих дочерях двойняшках

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Камалия разместила небольшой отрывок интервью Кати Осадчей из "Світського життя", где рассказала, почему против того, чтобі одна из дочерей становилась профессиональной балериной.

Певица рассказала, что девочки занимаются гимнастикой у Серебрянской, и там же ходят на современные танцы. Катя спросила, есть ли конкуренция между девочками, кто лучше.

На что певица ответила, что конкуренция конечно есть: "Иногда бывают такие споры, однако сразу вмешиваюсь я или отец, и учим их договариваться".

"Арабелла больше музыкальная, а Мирабелла более гибкая. Она хочет идти на балет. Я уже просто устала ее удерживать. Она очень хочет стать балериной".

Тогда Катя спросила, почем Камалия против того, чтобы одна из ее дочерей посвятила себя балету, стала профессиональной балериной.

"Это такие боли потом. После тридцати и артриты, и артрозы...", - поделилась своими страхами певица.

Поклонники обожают Камалию, написали множество комментариев, похвалив знаменитость как маму.

"У Вас дуже гарна українська мова, як і Ви самі😍красуня!!! 👏", "Позитивна і радісна Мама= супер сім’я 💯", "Крассавица Камалия!", "Супер мама!", - написали в комментариях.

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