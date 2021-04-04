Певица Камалия, которая в этом году ометит 18-ю годовщину свадьбы с миллиардером Мохаммадом Захуром, обескуражила признанием

Как передает Рoliteka.net, 43-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, пожаловавшись на поведение 65-летнего супруга-бизнесмена (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Оказывается, Мохаммад скрывал от возлюбленной то, что собирается сделать себе вакцинацию от коронавируса. Являясь жителем Великобритании, мужчина отправился в Лондон, сказав жене, что едет просто в командировку. Камалия возмутилась, но при этом показала публике подробный "репортаж" любимого, как ему делали прививку.

"Захур-Лондон-Вакцина. Все мужья - обманщики😂 Они говорят вам, что едут в командировку, а на самом деле... едут, чтобы им сделали прививку. Более того, Захур не говорил мне об этом до сегодняшнего дня, хотя был дома всю неделю", - заявила в подписи певица.

Захур и сам признался, что решился на вакцинацию в тайне от супруги: "Так сегодня буду выступать в роли Камалии, которая любит делать репортажи... Но я этот репортаж буду делать, потому что еще никто не знает, даже Камалия не знает, что я сейчас иду делать вакцинацию. Я в Лондоне и очень легко все..."

К слову, сама певица ждет своей очереди на "чудо-препарат" на родине, то есть в Украине. Ранее и звезда, и ее муж, а также дочери-близняшки переболели COVID-19, Мохаммад перенес вирус тяжелее остальных.

Пользователи обсудили увиденное.

"А жена ваша тоже будит вакцинироваться в Англии ❤️" - "Я жду своей очереди здесь"

"Почему в Украине не сделал?" - "У нас нет вакцин для наших граждан, поэтому иностранцев просят позаботиться о себе"

"Озадачена и удивлена..1.Умные и грамотные люди, и точно перед вакциной сдали бы анализ на количество антител. 2.Стоило ли писать ,что муж сделал это в тайне от вас? Очень неоднозначно воспринимается..." - "А что сказать если он мне только сегодня сказал?"

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия показала свою молодую маму, которая ищет любви: "Ты мировая..."

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины борется с последствиями страшной болезни, есть проблемы в семье: "Потом такие боли..."

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины раскрыла правду, как ей живется с мужем-пакистанцем: "Единственное табу - это..."