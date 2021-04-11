Легендарная певица Ирина Билык похвалилась кадром с подросшим сынишкой в стильной фотосессии

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Ирина разместила фото в стильных нарядах вместе со своим маленьким сыном, пятилетним Табризом.

На фото Ирина в черном изысканном длинном платье, пиджаке и белой шляпе с ровными полями. А малыш для фотосессии надел джинсы, темно-синий пиджак и белые кроссовки. Табриз показывает обеими руками знак "победа".

Мама выглядит счастливой рядом с подрастающим сынишкой. Для фото использовали подставку, на которую взбирается малыш, Ирина при этом поддерживает его.

Известно, что Ирина частенько просит совета у своих поклонников касательно воспитания сынишки. Она поднимала тему спорта и также интересовалась, как определить, когда ребенку пора идти в школу.

Известно, что Табриз второй сын Ирины Билык от фотографа и дизайнера Аслана Ахмадова. Сынишку выносила для пары суррогатная мать, так как у Ирины Билык были проблемы со здоровьем.

Первый сын 21-летний Глеб Оверчук в прошлом году объявил о своей помолвке с девушкой Алисой. Первого сына певица родила в 1999 году от модели Андрея Оверчука. Однако некоторые пользователи сети увидели его сходство с известным певцом Андреем Кузьменко (Кузьма Скрябин), о чем написали в комментариях, сделав комплименты.

В одном из интервью Билык рассказала, что ее сын учится на звукорежиссера, играет в группе на барабанах, а также помогает ей с дизайном футболок.

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