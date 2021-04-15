Легендарная певица Ирина Билык облачившись в балахонистый наряд обратилась к украинцам

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм певица разместила видео на котором предстала вместе со своей командой. Звезда нарядилась в яркий салатовый балахонистый наряд, широкую куртку, салатового цвета длинную юбку и шапочку.

Ирина села, а вокруг нее в полукруг стали ее помощники и команда, с которой знаменитость готовит свою программу для украинцев.

Ирина обратилась со словами, что надеялась 17 и 18 апреля провести концерт в Киеве, однако теперь известно, что локдаун продлен и концерт переносится.

"Дорогие мои, в связи с продлением локдауна киевские концерты переносятся на 22,23 мая!Надеюсь, что очень скоро вы увидите моё юбилейное шоу! Люблю вас, берегите себя и ваших близких, до скорой встречи!"

Мы собираемся, мы репетируем, мы поем, играем, и очень надеемся, что очень скоро вы услышите мою замечательную неповторимую программу.

"Мы будем вместе, я знаю, таких как вы не бывает!", - завершила Ирина Билык обращение к поклонникам.

Поклонники, измучившиеся из-за локдаунов и карантина расстроились и понадеялись, что концерт все таки состоится в обещанную дату:

"Ждём 22 мая! Очень-очень обидно, что снова переносятся концерты!", "Ирочка, надеемся и ждём! Спасибо🤗 🎼🎙Всё будет хорошо!", "Обожаю", "Билик Ирина, я вас люблю, но мне кажется, нужно дать возможность вернуть билеты вашим поклонникам, если не хотят идти, боясь заболеть. Дело же не в том, что мы не хотим вас видеть, дело в том, что сейчас очень страшно", "Ирочка, обязательно встретимся❤️ ничего подождём❤️❤️❤️", "Надеюсь, в очередной раз лицо не перекроите... 😢🤔🙃😉", "Всем здоровья и до встречи, верим и ждём!!!Волшебники точно знают, что чудеса бывают!!!", "Я обожаю вас Ирусик❤️❤️❤️❤️", - написали поклонники.

Напомним, что Ирину Билык после всех манипуляций с внешностью с трудом узнали на сцене: "Что с ее лицом?"

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