Известная украинская певица Ирина Билык покрасовалась дерзким образом во всем черном

Как пишет Politeka.net, 51-летняя певица решила продемонстрировать поклонникам свой новый лук, поделившись соответствующими фото в Инстаграм.

Ради снимков исполнительница облачилась во все черное. Она позировала в высоких сапогах, черном пальто под лакированную кожу и шляпе с широкими полями. Завершил образ певицы макияж с акцентом на подведенные глаза.

На одном из снимков певица засунула руки в карманы, уверенно глядя в камеру. На втором же она решила немного покрутиться, демонстрируя полы пальто.

Своим подписчикам Билык предложила выбрать, какой снимок им нравится больше. Впрочем, люди так и не смогли прийти к консенсусу, ведь им понравились оба снимка.

«Любая», «Огонь», «оба снимка прекрасны, но на втором-загадочнее!», «Ира, Вы неповторимые! Супер!», «Обе шикарны», «Обе, Вы всегда на высоте. С нетерпением ждём концертов!», «Фото номер два, но ты Ира, номер один!», «Обе, ты на всех выглядишь шикарно!», «Примадонна!», «Во всех ты, душенька, нарядах хороша», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Билык разместила фото в стильных нарядах вместе со своим маленьким сыном, пятилетним Табризом.

Малыш для фотосессии надел джинсы, темно-синий пиджак и белые кроссовки. Табриз показывает обеими руками знак "победа".

Напомним, 51-летняя Ирина Билык в прозрачной юбке похвасталась съемкой с подросшим сыночком: вся в черном.

Как сообщала Politeka, Ирину Билык после всех манипуляций с внешностью с трудом узнали на сцене: "Что с ее лицом?".

Также Politeka писала, что 51-летняя Билык, напялив балахонистый наряд, засветилась в компании молодых ребят: "Мы будем вместе…".