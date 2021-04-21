Известная украинская певица Ирина Билык решила раскрыть свой секрет

Певица, приобретшая свою популярность в середине 90-х годов, не устает интересовать поклонников. Этот интерес она всячески поддерживает, а также частично удовлетворяет, отвечая на вопросы своих фолловеров.

Так, в Инстаграм у певицы спросили: «Как пишутся лучшие хиты?». Билык решила приоткрыть завесу над тайнами своего творчества. Об этом пишт Politeka.net со ссылкой на страницу певицы в соцсети.

«Когда никого нет дома», - ответила она на вопрос.

Также Ирина Билык показала эффектное фото, на котором она запечатлена с копной золотистых кудрей. Волосы закрыли часть ее лица, что придало снимку особой загадочности.

Ирина Билык – Народная и Заслуженная артистка Украины. Первым ее шагом к музыкальной славе стало участие в музыкальном фестивале "Червона Рута", прошедшем в 1989 году в городе Черновцы.

После гастрольного тура 1994 года певица считается самой известной звездой Украины.

С каждым годом популярность Ирины только росла. Певица получила ряд престижных премий, ее приглашали на телевидение, где девушке доводилось сниматься в многочисленных рекламных роликах.

Напомним, что 51-летняя Ирина Билык в черной коже впечатлила украинцев новым образом: "Примадонна!".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Билык, напялив балахонистый наряд, засветилась в компании молодых ребят: "Мы будем вместе…".

Также Politeka писала, что Ирину Билык после всех манипуляций с внешностью с трудом узнали на сцене: "Что с ее лицом?".