Известный украинский артист Андрей Данилко признался, что в последнее время не хочет разъезжать по корпоративам из-за своего здоровья
Известный шоумен, который прославился благодаря своему сценическому образу Верки Сердючки, откровенно рассказал о том, готов ли он выступать в России. В комментарии «Стране» артист признался, что его часто приглашают к себе выступить люди, живущие в России. При этом, он подчеркнул, что среди них много и украинцев.
«Если нас и приглашают, то выступления в основном за границей происходят. Чтобы не подставлять артистов, они празднуют в других местах», - рассказал Данилко.
Впрочем, он подчеркнул, что сейчас ситуация изменилась из-за повсеместных карантинов. Кроме того, сам артист сейчас не горит желанием ездить по корпоративам из-за своего здоровья.
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«Сейчас с этим карантином, я не знаю, кто вообще туда ездит. Во-первых, это очень дорого, да и я не очень хочу ездить сейчас, занимаюсь здоровьем. Но если бывают приглашения, мы понимаем, у кого мы работаем. В основном это все равно люди из Украины. Или муж украинец, а она – русская, или наоборот», - добавил Данилко.
Он также подчеркнул, что сам давно не был в России и, судя по всему, в ближайшее время туда не собирается.
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