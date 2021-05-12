Артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, насмішив витівкою

Як відомо, нещодавно 47-річний співак і його незмінна колега, актриса Інна Білоконь, яка грає маму Сердючки, знялися в ювілейному випуску програми "Орел і решка". Разом зі знімальною командою кумедна парочка побувала в Барселоні. Під час однієї з прогулянок містом Данилко-гуморист вирішив прикольнутися над напарницею.

Відповідні кадри опублікувала одна з фанаток артиста в Instagram, передає Politeka.net.

Так, Сердючка з мамою затрималися біля переодягненого в дракона вуличного артиста. Останній завмер в нерухомій позі, виставивши перед собою посудину, куди кидати гроші.

"Мама завжди любила драконів... Мамо, киньте монетку сюди, і станеться диво!",- каже на кадрах Сердючка.

Наївна мама нахилилася, а Вєрка наказала всім із знімаючої групи мовчати: "Тссс!".

Як тільки Білоконь кинула гроші, "дракон" ожив. Жінка з криком отпрянула від нього, а Сердючка розсміялася.

"Ма, я забула!",- силкувалася вона зробити винуватий голос.

Шанувальники розібрали на цитати чергову витівку комедійної пари, і знайшли в кумедній сценці відгуки зі своїм реальним життям.

"Це я в черговий раз приколююся над мамою 😂", - підписала кадри автор поста.

Раніше ми розповідали, що в тій же Барселоні Сердючка привселюдно відчитала маму за зовнішній вигляд. Вони зупинилися біля сувенірної крамниці, і поки Вєрка розглядала товар, мама вже встигла прикупити капелюх і чашку.

"Та Ні, я в такому вигляді з вами не піду, правда. Мама, ти доросла людина! Яка капелюх?",- обурився Данилко.

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