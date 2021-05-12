Известный украинский артист и музыкант Андрей Данилко в образе Верки Сердючки стал триумфатором музыкальной премии

Как передает Politeka.net, 12 мая в Киеве состоялось вручение музыкальной премии YUNA. Сердючка выиграла одну из статуэток и устроила настоящее шоу на сцене. Кадры с мероприятия опубликовала у себя в Инстаграм звезда «Квартал 95» Лера Товстолес.

«Первая премия отправилась Верке. Лучший хит на иностранном языке», - подписала видео артистка.

Она засняла момент, когда Верка вместе с мамой (в исполнении актрисы Инны Белоконь) вышли на сцену, чтобы получить премию из рук Камалии и ее мужа Мохаммада Захура, который является соучредителем мероприятия. Мама Верки так сильно обрадовалась победе их нового хита «Make it rain champagne», что распласталась на полу, пытаясь сделать волну телом. Она активно прыгала и махала руками, приводя в восторг зрителей. Стоит отметить, что Верка с мамой были одеты в свои новые фирменные костюмы сиреневого цвета. В этих костюмах они также участвовали в съемках шоу «Орел и решка».

Ранее мы писали, что Верка Сердючка во время съемок в Барселоне забрела в сувенирную лавку. Прогулка закончилась ссорой между Сердючкой и мамой.

Напомним, что Данилко в образе Сердючки заставил дочь Елены Кравец уйти в отрыв на танцполе: "Обалдеть!".

Как Politeka писала, что Данилко раскрыл, от чего отказался из-за здоровья: "Это очень дорого, да и я...".

Также Politeka сообщала, что Данилко в образе Сердючки поиздевался над мамой, доведя ее до крика: "Бросьте монетку...".