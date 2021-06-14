Українська артистка Інна Білокінь, відома багатьом завдяки образу мами Вєрки Сердючки, приголомшена великою втратою

Легендарний хореограф помер у віці 92 років 13 червня. Інна Білокінь висловила свої співчуття на сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

"Світла пам'ять, Григорій Миколайович", - написала вона.

Також Інна Білокінь показала фото, на якому зображена в образі мами Вєрки Сердючки під час танцю з Чапкісом.

"Він прожив довге і прекрасне життя. Світла пам'ять!", "Як шкода", "дуже сумно", "талановитий, енергійний, стрімкий він був молодший за всіх молодих! Спочивайте зі світом, Григорій Миколайович", - пишуть у коментарях фоловери зірки.

Як повідомлялося, Григорій Чапкіс помер у Києві пізно ввечері 13 червня. В останні дні поруч з ним була його дружина Міла і дочка Лілія.

Син Чапкіса Грег розповів, що батько помер через старість. "92 роки людині, все почало відмовляти... Він тримався добре. Він старенький, це муки", - сказав він.

Зазначимо, трагічна новина приголомшила весь шоу-бізнес. Свої співчуття висловили балерина Катерина Кухар, телеведучий Юрій Горбунов, співачка Наталія Могилевська, ведуча Леся Нікітюк та інші.

Нагадаємо, внучка Чапкіса показала останнє фото з дідусем:"виглядають щасливими".

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