Опубликовано редкое фото Григория Чапкиса и его внучки итальянской актрисы и модели Анны Сафрончик

Как сообщает Politeka.net, украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис умер 13 июня в возрасте 91 года. Сын танцора отметил, что его отец ушел из жизни из-за возраста.

А внучка известного украинского хореографа Григория Чапкиса, Анна опубликовала фото с дедушкой в Instagram после того, как стало известно о его смерти.

На своей странице в Instagram она разместила серию снимков Чапкиса, а также показала их последнее совместное фото.

"Покойся с миром дедушка", - написала Анна в публикации.

На снимке счастливый дедушка Чапкис отправился на прогулку с внучкой по парку. Анна обнимает родного человека и ласково держит его за руку. Они оба выглядят довольно счастливо.

В комментариях под соответствующим снимком пользователи сети оставили множество слов поддержки и сочуствия семье и близким девушки: "Соболезнования тебе Анна", "Мне очень жаль, дорогая, он смотрит на тебя и всегда защищает тебя оттуда", "Самые глубокие соболезнования".

Напомним, что за последнее время Чапкис трижды попадал в больницу. Впервые его госпитализировали с двусторонним воспалением легких в декабре 2020 года. Хореограф сразу же сдал тест на коронавирус и спустя два дня получил отрицательный результат. В канун Нового года его выписали. Сын артиста тогда заявлял, что его отец чувствует себя хорошо и осложнений нет.

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" заворожила новым фото и мудростью.

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