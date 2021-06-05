Сын судьи из "Танців з зірками" Григрия Чапкиса, Грег, наслаждается сейчас отпуском на Гавайях

42-летний Грег, как известно, уже длительное время живет в США, куда переехал с матерью, бывшей ученицей и женой Григория Николаевича, еще в 80-х. Мужчина основал в Сан-Франциско свою танцевальную школу, где преподает хореографию. Кроме карьеры, Грег приуспел и в личной жизни. Уже двадцать лет он женат на женщине по имени Эмбер, с которой воспитывает двоих сыновей: 12-летнего Николи и пятилетнего Макса.

В настоящее время сын Чапкиса устроил своей семье незабываемый отдых. Мужчина активно делится кадрами в соцсети. В новых "сториз" у себя в Инстаграм сын Чапкиса показал приключения с женой и детьми на озере с водопадом, а также засветил роскошный номер, в котором они поселились, передает Politeka.net.

Так, Грег заснял жену и младшего сына на озере в то время, когда они любовались видом на высокий водопад, окруженный джунглями.

Не менее роскошный вид у них и в номере отеля. Отец показал, как Николи пытается изобразить позу гавайского воина, не забыв похвалить мальчка за точность движений. При этом он засветил интерьер их номера: высокий этаж, окна в пол, большая терраса с плетеной мебелью и шоколадно-кремовые тона в дизайне.

Жена Грега Эмбер, в свою очередь, выставила любопытне кадры в "сториз", показав их первую семейную поездку на Гавайи в 2018 году, когда дети были еще помладше, и нынешнюю. Женщина удивила тем, как подросли мальчики за это время.

Напомним, сын Чапкиса из "Танців з зірками" с красоткой-женой и подросшими сыновьями укатил на отдых: семейное фото