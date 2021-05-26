Сын хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грег, выдал свои гонорары в Америке

Как известно, 42-летний сын Чапкиса уже долгие годы живет и работает в США. Как и отец, он занимается танцами и преподает хореографию. В Сан-Франциско Грег основал свою танцевальную школу Chapkis Dance и стал довольно-таки популярным хореографом-постановщиком. Его жена Эмбер, с которой они вместе вот уже 20 лет, помогает ему заниматься развитием школы. Кроме того, пара воспитывает двоих сыновей — 12-летнего Николя и пятилетнего Макса.

Грег уже снискал определенную славу за бугром, порой, он даже ставит номера для звезд. А недавно сын Чапкиса решился снова принять участие в популярном американском шоу талантов "Americans Got Talent". Об этом рассказывала в соцсети его супруга.

"Шоу "В Америке есть таланты" представило миру ChapKidz. С ума сойти, но мы снова участвуем и на этот раз с нашей юниорской командой. Мы оба многому научились, когда в последний раз были здесь в 10-м сезоне AGT в 2015. Эта программа прекрасна ❤️🌹 Все, от танцоров до хореографии и костюмов. Это просто красиво 😍💯 Ты проделал потрясающую работу, очень горжусь тобой, любимый ❤️. Не могу дождаться, когда все увидят, что мы придумали за время карантина", - Эмбер не сдерживала эмоций.

В то же время, Грег успевает проводить в своей школе платные мастер-классы. Так, в своих "сториз" в Инстаграм хореограф озвучил расценки за урок.

Звезда получает 30 долларов за час (именно столько длится одно занятие) или 80 долларов, если оплачивать сразу три урока.

Напомним, сын Чапкиса показал, как живет в Америке, похваставшись видом из окна: "Джакузи, альпийские горки..."

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