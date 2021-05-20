Единственный сын Григория Чапкиса, судьи из "Танців з зірками", порадовал фанатов свежими фото и видео с любимой женой Эмбер
Как передает Politeka.net, 42-летий сын Чапкиса, Грег, уже много лет живет в США. Мужчина создал свою танцевальную школу в Сан-Франциско, где преподает хореографию. Кроме карьеры, Грег приуспел и в личной жизни. Уже двадцать лет он женат на женщине по имени Эмбер, с которой воспитывает двоих сыновей: 12-летнего Николя и пятилетнего Макса. Возлюбленная помогает ему в танцевальной школе.
И Грег, и его супруга частенько выставляют в Инстаграм кадры семейной идиллии, а также хвастаются достижениями своих подопечных.
На новых фото, которыми поделился Грег в "сториз", мужчина засветил стильным нарядом с логотипом их танцевальной студии.
В частности, Григорий Чапкис-младший показал пиждаки из коллекции Чапкис-одежда. Пара попозировала в собственной танцевальной студии.
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"Эмбер одела новый жакет. Развернись, покажи", - говорит в сториз Грег, а Эмбер не стесняется подемонстрировать тонкую черную курточку, которая точь в точь, как у мужа.
Ранее Грег Чапкис мило поздравил любимую жену с днем Матери.
Напомним, американская невестка Чапкиса объявила о важном решении после 20 лет брака: "Безумно, но..."
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