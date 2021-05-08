Эмбер Чапкис, жена Грега и невестка Григория Чапкиса из "Танців з зірками" поделилась радостным событием

Как известно, 42-летний сын Григория Николаевича пошел по его стопам и посвятил жизнь танцам. В Сан-Франциско Грег создал свою танцевальную студию, в которой преподает хореографию. Тут же, в Америке, мужчина обзавелся семьей. С Эмбер они женаты уже 20 лет и воспитывают двух сыновей, 12-летнего Николя и пятилетнего Макса.

Оба мальчика пока не проявили желания танцевать, но зато делают успехи в спорте. Старший уже давно занимается бейсболом, а недавно к этому приобщился и младший.

На новых кадрах, которыми Эмбер поделилась у себя в Инстаграм, Николя как раз предстал во время матча, передает Politeka.net. Жена Чапкиса похвалила сына за успешную игру.

"Николя «мой мальчик» Чапкис. Сегодня я знаю, как хорошо тебе было!!! 🚀🚀🚀 2 хоум-рана, 1 ходьба и дубль. Я так горжусь тобой, ты даже не представляешь. Я всегда верила в тебя, что ты справишься. Теперь я вижу, что ты тоже начинаешь верить в себя. Мы поздно расцветаем. Ты прошел такой долгий путь. Жизнь трудна, и ты никогда не знаешь, через что проходит человек, поэтому всегда будь хорошим и наслаждайся. Хорошее всегда побеждает 🤩🏆", - напутствовала мать сына.

Николя прокомментировал ее пост: "Почему ты так говоришь? 😂 Люблю тебя, мам ❤️".

Не сдержал эмоций и глава семейства.

"Я так горжусь своими мальчиками ❤️", - написал Грег, а Эмбер ему ответила: "Ты и должен❤️❤️❤️ ведь они особенные!!! 🚀🚀"

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