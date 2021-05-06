Сын хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грег, порадовал яркими семейными фото

Как известно, 42-летний сын Чапкиса уже долгие годы живет и работает в США. Как и отец, он занимается танцами и преподает хореографию. Грег основал в Сан-Франциско танцевальную школу Chapkis Dance и стал довольно популярным хореографом-постановщиком. Его жена Эмбер также помогает ему заниматься развитием школы - они уже 20 лет в браке. Пара воспитывает двоих сыновей — 12-летнего Николая и пятилетнего Максима.

Эмбер опубликовала в "сториз" в Инстаграм новые семейные кадры, а Грег репостнул их у себя, передает Politeka.net. Так, его жена отдельно показала папочку, их старшего сына и совместное фото мамочки с младшим.

Стоит отметить, жена Грега часто хвалится семейной идиллией в соцсети. Недавно она показала, как они с мужем изменились за двадцать лет отношений.

"18-летней мне еще и не снилась та сумасшедшая танцевальная жизнь, которую я разделила с тобой. Мы были еще детьми...", - разоткровенничалась Эмбер, выставив фото, где они с Грегом еще совсем юны.

Кроме того, девушка недавно похвасталась успехами младшего сына - мальчик провел первый в своей жизни бейсбольный матч. Макс пока не заинтересовался танцами, но зато всерьез увлечен спортом.

"Первый настоящий бейсбольный матч Максима!!! Максим много лет наблюдал за игрой Николая, и теперь его очередь. Ему может всего 5 лет, но он уже умеет общаться со старшими мальчиками. Его первое выступление стало для меня самым ярким событием дня. Он готов серьезно взяться за бейсбол. Он любит своего тренера и товарищей по команде. Этот возраст просто идеален", - Эмбер не сдержала восторга.

Напомним, американская невестка Чапкиса объявила о важном решении после 20 лет брака: "Безумно, но..."

Также Politeka писала, что сын Чапкиса показал, как изменилась его внешность после 20 лет брака с американкой.