Сын хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса, 42-летний Грег, вызвал восторг уютными кадрами из семейного архива

Как передает Politeka.net, Грег, который пошел по стопам отца и посвятил свою жизнь танцам, поделился в "сториз" у себя в Инстаграм любопытными снимками, на которых предстал со своей любимой женой Эмбер.

Как известно, сын Чапкиса уже долгие годы живет и работает в США. Как и отец, он занимается танцами и преподает хореографию. Грег основал танцевальную школу Chapkis Dance и стал довольно популярным хореографом-постановщиком.

Его жена Эмбер также помогает ему заниматься развитием школы. Пара состоит в браке уже более 20 лет. Вместе они воспитывают двоих детей — 12-летнего Николая и пятилетнего Максима.

Совместные фото первой выложила у себя Эмбер, а Грег сделал репост. Таким образом, скорее всего, она хотела отметить впечатляющую годовщину начала их отношений.

Сначала парочка позировала на свежем воздухе. Жена-блондинка трепетно обняла мужа сзади за плечи и поцеловала в щеку.

"Мой парень!!!", - подписала кадры она.

Затем Эмбер удивила коллажем, показав фото двадцатилетней давности и нынешнее. Примечательно, что время практически не отпечаталось на их лицах.

"20 лет назад и отсчет идет", - пара пронесла свою любовь через года.

"18-летней мне еще и не снилась та сумасшедшая танцевальная жизнь, которую я разделила с тобой. Мы были еще детьми...", - разоткровенничалась Эмбер.

Ранее мы рассказывали, что Грег растрогал подборкой семейных фото, назвав своих родных самым главным достижением. Удивительно, как сыновья похожи на него.

"Так мило!!!"; "Мы скучаем за тобой! Но мы так гордимся всем, что вы делаете!!! Мы любим вас так сильно!!!! ❤️😘"; "Это самая милая семья ❤️"; "Какая прекрасная семья, твоя жена гордится тобой, тем, как ты красиво танцуешь ❤️😍👏", - отреагировали пользователи.

Напомним, что Влад Яма экстренно обратился к украинцам из-за состояния легендарного Чапкиса: "Давайте все вместе..."

Как сообщала Politeka, сын Григория Чапкиса взволновал сообщением об отце, показав фото: "Его здоровье..."

Также Politeka писала, что сын Чапкиса из "Танців з зірками" похвастался достижениями в США: "Горжусь тобой, любовь моя"