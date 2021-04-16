Украинский хореограф, судья "Танців з зірками" Влад Яма, внезапно обратился к украинцам
Как пишет Politeka.net, свое обращение танцор опубликовал на странице в Инстаграм и показал фото со своим коллегой Григорием Чапкисом.
«Давайте все вместе мысленно пожелаем Григорию Николаевичу здоровья», - написал Влад Яма.
Вероятно, легендарный 91-летний хореограф еще не восстановился после реанимации.
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Как известно, конец 2020 года и начало 2021 принесли настоящие испытания знаменитому хореографу. В декабре Григорий Чапкис попал в больницу с пневмонией, но тест на коронавирус показал негативный результат.
Когда Чапкис уже практически поборол заболевание, в внезапно понадобилась новая госпитализация в январе. А в феврале он и вовсе оказался в реанимации.
В марте хореограф оказался дома, однако болезнь сильно ударила по его состоянию.
Сын Чапкиса Грег показал кадры с отцом. Видно было, что хореографу, который еще несколько месяцев назад на "Танцях з зірками" мог дать фору и молодым танцорам, сейчас трудно даже говорить и передвигаться. Во время прогулки сын поддерживал его под руку.
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