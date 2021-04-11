Украинский хореограф, судья "Танців з зірками" Влад Яма эффектно перевоплотился в Джамалу

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал отрывок из популярного шоу пародий «Липсинк батл», в котором он принял участие. Яме достался образ Джамалы, который он очень успешно воплотил на сцене. Хореограф надел оригинальное платье, черные колготки и каблуки.

Стоит отметить, что во время выступления звезд на сцене, на соседнем помосте сидит их группа поддержки. Поддержать Яму пришла его семья – жена Лилианна и 5-летний сын Леон. Во время выступления отца маленький сын явно был ошеломлен и шокирован происходящим на сцене. Это было видно по его растерянному лицу. И если Лилианна подтанцовывала в такт музыке, то Леон сидел с каменным лицом.

«Новый вызов - образ Джамалы в Липсинк Баттл», - подписал видео Яма.

В комментариях хореографу оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Вчерашнее ваше выступление на липсинк баттле смотрела с мамой по телевизору», «Надоели мужчины в женском одеянии», «Это что-то невероятное, браво», «Удачный образ», «Ты просто огонь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что жена-красотка Влада Ямы покорила утренним преображением, из скромницы в роковую диву: "Все тип-топ".

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