Дружина відомого українського хореографа Влада Ями, судді "Танців з зірками", Лілія, показала ніжний образ

Як пише Politeka.net, ЛІЛІЯ вже разом з Владом 13 років. Пара після весілля в 2015 році вирішила завести дитину - сина Леона. Дружина ями любить соц.мережі і частенько там розповідає особисті подробиці сімейного життя або показує цікаві образи.

Цього разу дівчина вирішила подражнити чоловіків, опублікувавши фотографію в джинсах і сорочці. Дівчина приспустила з плечей останнє, щоб додати образу перчинки, демонструючи темну білизну. Красуня стояла біля стіни і трохи вигнулася, закривши очі від задоволення. Кадр в чорно-білих кольорах вийшов дійсно хорошим і ніжним, але фанати не змогли написати компліменти, але так і хочеться додати: "надлишок краси".

Ми писали, що відомий український хореограф Влад Яма показав, як повеселився з дружиною і сином.

На кадрах Ліліана намагалася натягнути джинси на шорти.

"Робимо ставки: вийде чи ні?... Ви не знаєте цю спортсменку, вона здатна на неймовірні вчинки... Стисніть ваші горішки", - прокоментував Яма дії дружини.

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